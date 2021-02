Officiel - L'UEFA annule les phases finales de l'Euro U19 masculin et féminin

Les phases finales de l'Euro U19 masculin et l'Euro U19 féminin, qui devaient se tenir au mois de juillet, viennent d'être annulées "en raison de la pandémie de Covid-19" et de "ses répercussions sur l'organisation des compétitions". L'UEFA a officialisé la nouvelle en ce mardi après-midi, dans un communiqué.

"Le Comité exécutif de l'UEFA a décidé aujourd'hui d'annuler les Championnats féminins et masculins des moins de 19 ans de l'UEFA 2021 en raison de la pandémie de Covid-19 et de ses effets sur l'organisation des compétitions. En prenant ces décisions, le Comité exécutif de l'UEFA a pris note que, avec les restrictions gouvernementales actuellement en place, les déplacements des équipes et l'organisation de mini-tournois s'avéreraient très difficiles. Les associations membres de l'UEFA ont été consultées et ont soutenu la décision. Bien qu'il soit malheureux qu'aucune compétition pour les jeunes ne puisse avoir lieu dans la saison en cours, la santé et la sécurité des jeunes athlètes doivent être une priorité dans les circonstances actuelles", explique l'instance dans ledit communiqué.