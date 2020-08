Officiel - L'UEFA autorise le retour du public pour la supercoupe d'Europe

Quelques jours seulement après la fin du Final-8 de la Ligue des Champions à huis clos à Lisbonne, l'UEFA a fait une grande annonce pour la Supercoupe d'Europe, programmée le 24 septembre prochain. En effet, l'instance internationale autorise la présence de spectateurs à hauteur de 30% de la capacité du Stade de Budapest, soit environ 20 000 places, pour assister à la rencontre entre le Bayern Munich (vainqueur de la LDC) et le Séville FC (vainqueur de la Ligue Europa).

