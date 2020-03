Officiel - L'UEFA confirme la mise en suspens de la LDC et la L.Europa

Via un communiqué de presse, l'UEFA a confirmé la mise en suspens de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa jusqu'à nouvel ordre. "Toutes les compétitions et tous les matches de l'UEFA (y compris les matches amicaux) pour les clubs et les équipes nationales masculines et féminines ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre" est-il renseigné sur le communiqué de l'UEFA.

L'instance européenne a aussi confirmé la mise en place d'un groupe de travail afin de parvenir à un nouveau calendrier pour cette fin de saison. "Un groupe de travail a été mis en place avec la participation des ligues et des représentants des clubs pour examiner les solutions de calendrier qui permettraient de terminer la saison en cours et toute autre conséquence des décisions prises aujourd'hui".