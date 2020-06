Officiel - L'UEFA modifie ses règles pour le fair-play financier

Après avoir tranché sur l'organisation de l'Euro 2020 et de la Ligue des Champions hier, le comex de l'UEFA a décidé, ce jeudi, de modifier les règles du fair-play financier. Cette décision a pour but de donner un peu plus de temps aux clubs pour rebondir et se relever après cette crise économique. Ainsi, les écuries disposeront d'un an supplémentaire pour faire valider leurs comptes 2020. Ces derniers seront combinés avec les comptes de 2021 et étudiés l'année suivante, soit en 2022.

Toutefois, les clubs déjà inquiétés par la police financière de l'UEFA ne sont pas sortis d'affaire. En effet, le monitoring de 2020 concernera les exercices clos en 2018 et 2019, soit bien avant la crise du coronavirus. En 2022, il y a aura donc trois périodes à l'étude puisque 2020-2021 est considéré comme une unité : 2018, 2019 et 2020/2021.