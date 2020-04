Officiel - L'UEFA reporte l'Euro féminin

Le comité exécutif de l'UEFA a confirmé, ce jeudi, le report de l'Euro féminin 2021. La compétition se jouera, désormais du 6 au 31 juillet 2022 en Angleterre. Forcément cette décision est une répercussion du report de l'Euro 2020 masculin à 2021 et des Jeux Olympiques à 2021, afin d'éviter que les trois compétitions se chevauchent.

Nadine Kessler, directrice du football féminin de l'UEFA, a justifié ce choix : "La question centrale qui nous guidait avec la FA anglaise était : Qu'est-ce qui est le mieux pour le football féminin? Les Jeux olympiques étant maintenant confirmés pour l'été 2021, nous croyons fermement que le passage à 2022 est dans l'intérêt du tournoi, des joueuses, des fans, des partenaires de football féminin et de toutes les personnes impliquées dans tous les domaines et à tous les niveaux du jeu. L'EURO féminin de l'UEFA est le plus grand événement sportif féminin d'Europe. Il fait également partie des plus grands événements sportifs au monde, et a donc besoin et mérite une plateforme à part entière" a-t-elle déclaré.