Officiel - L'UEFA reporte les prochaines rencontres !

L'UEFA vient d'annoncer ce vendredi matin le report des prochaines rencontres de Ligue des Champions et de Ligue Europa prévues la semaine prochaine. Cette décision inclut les huitièmes de finale retours de la LDC, les huitièmes de finale retours de l'EL et les quarts de finale de la Youth League. L'instance européenne précise que des informations complémentaires concernant la date des reports seront communiquées prochainement. Par conséquence, le tirage au sort des quarts de finale des compétitions prévu le 20 mars est également reporté.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



