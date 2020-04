Officiel - L'UEFA reporte tous les matchs internationaux et annule plusieurs compétitions

Réunie ce mercredi par visioconférence avec les 55 associations membres, l'UEFA a décidé de reporter tous les matchs d'équipes nationales prévues en juin. Cela inclu les barrages de l'Euro 2020, qui a déjà été décalé à 2021, mais aussi les matchs de qualification pour l'Euro 2021 féminin et les rencontres amicales. L'équipe de France, qui avait prévu de reporter ses matchs amicaux contre l'Ukraine et la Finlande (initialement programmés les 27 et 31 mars) sur ce mois de juin, va donc devoir revoir ses plans. Cela pourrait représenter un manque à gagner de 25 M€ pour la fédération française...

L'instance européenne a également annoncé le report de l'Euro U17 féminin prévu en mai, de l'Euro U19 masculin prévu en juillet, de la Ligue des Champions de Futsal prévue en avril et l'annulation pure et dure de l'Euro U17 masculin (mai) et de l'Euro U19 féminin (juillet). Rien n'a été ajouté sur la fin des phases finales de la Champions League et de la Ligue Europa, mais "les autres matchs des compétitions de l'UEFA (...) demeurent reportés jusqu'à nouvel ordre", rappelle l'UEFA.