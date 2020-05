Officiel - L'UEFA repousse son prochain Comex

L'UEFA, qui devait réunir son comité exécutif le 27 mai prochain, a décidé de repousser cette réunion au 17 juin. "Certains points restent en effet ouverts concernant plusieurs sites proposés pour l’UEFA EURO 2020, qui a été reporté à l’année prochaine", a expliqué l’UEFA dans son communiqué.

Le Comex, qui doit notamment définir les villes hôtes pour l'Euro 2020 décalé à 2021, doit aussi servir à acter la stratégie de reprise pour les coupes d'Europe, à savoir la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Pour le moment, le mois d'août reste toujours l'potion privilégiée.

