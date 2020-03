Coronavirus - L'UEFA va suspendre la LDC et la L.Europa

Réunie ce mardi à Nyon, l'UEFA a pris de grandes décisions. Après le report de l'Euro, l'instance européenne a décidé de mettre en sommeil la LDC et la Ligue Europa jusqu'à ce que la situation liée au coronavirus se calme.

Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, et Theodore Theodoridis, son secrétaire général, ont tranché dans le vif ce mardi, lors d'une réunion exceptionnelle de l'UEFA. D'après L'Equipe, ces derniers ont annoncé aux clubs européens que les deux compétitions internationales, à savoir la Ligue des Champions et la Ligue Europa, étaient suspendues en attendant que l'épidémie de coronavirus ne cesse. La C1 et la C3 sont ainsi censés reprendre dès que les conditions sanitaires seront de nouveau dans le vert.

Pour pallier à ses lourdes pertes économiques, l'UEFA a aussi annoncé la création de deux groupes de travail. L'un doit s'occuper du calendrier avec deux représentants de l'instance, deux de l'ECA (association des clubs européens) et deux des Ligues Européennes. Le second groupe devra s'occuper des conséquences économiques de toutes ces décisions, y compris le report de l'Euro à l'année prochaine.