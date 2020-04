Officiel - La FFF met fin à la saison du foot amateur, réflexion en cours pour le N1 et la D1(F)

La Fédération Française Football a définitivement stoppée la saison 2019-2020 pour toutes ses compétitions, sauf le National 1 et la Division 1 féminine ainsi que les Coupes de France.

C'était attendu, c'est désormais acté : la Fédération Française de Football a officialisé, ce jeudi après-midi à l'issue de son comité exécutif, la fin de la saison d'une grande partie du football amateur. Cette décision prise par l'instance ne concerne pas - encore ? - les championnats de National 1 et de Division 1 féminine, compte tenu de la nature spécifique de ces deux compétitions. Pour ces deux championnats, ainsi que pour la Coupe de France (masculine et féminine), la réflexion d'une éventuelle reprise et d'un éventuel maintien sont encore en cours.

"Nous devons aujourd'hui nous résoudre à constater que, au regard des conditions nécessaires pour vaincre le Coronavirus, ce souhait (de reprendre la saison) devient irréalisable pour la quasi-totalité de nos compétitions", a écrit Noël Le Graët, le président de la 3F, dans un mail adressé à tous les présidents de ligues régionales. "Aussi, le Comité Exécutif de la FFF a-t-il décidé de l'arrêt définitif des compétitions de Ligues, de Districts, des Championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins), des Championnats nationaux futsal, du National 3, du National 2 et de la D2 féminine", a-t-il conclu.

LES MODALITÉS D'ARRÊTS DES COMPÉTITIONS DES LIGUES ET DES DISTRICTS

arrêt des compétitions à la date du 13 mars (date de suspension des compétitions) quel que soit le nombre de matchs joués

fixation des classements selon le quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs joués afin de neutraliser l'effet des matchs reportés

départage des clubs à égalité en fonction du règlement de la compétition concernée. Si le règlement de la compétition est inopérant ou ne permet pas le départage, application de critères fixés par la Fédération

limitation du nombre de descentes à une par poule, en cohérence avec la disposition réglementaire prévoyant l'impossibilité de repêchage du dernier quelles que soient les circonstances

fixation du nombre de montées en fonction des règlements prévalant pour la compétition concernée

Concernant les compétitions nationales (hors National 1 et D1 Arkema), le mode de fixation des classements sera identique à celui établi pour les championnats des Ligues et des Districts. Les montées et les descentes seront décidées selon le règlement habituel de chacune des compétitions concernées.