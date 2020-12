Officiel - La FFF valide le changement de format pour la Coupe de France !

C'était attendu, c'est désormais officiel. Le Comité exécutif de la FFF, réuni ce jeudi 17 décembre, a validé le nouveau format pour la Coupe de France pour la saison en cours. "Face à une situation sanitaire qui perturbe les déroulements de la Coupe de France masculine et de la Coupe de France féminine", la 3F a été contrainte de revoir ses plans. Dorénavant, l'épreuve est organisée en deux voies jusqu'aux 16es de finale : une voie pour les clubs de Ligue 1 (entrée en lice en 32es de finale) et de Ligue 2 (entrée en lice au 8e tour), et une seconde voie pour les clubs amateurs.

En ce qui concerne le 8e tour côté professionnel, les 20 clubs de L2 s'affronteront entre eux, et les 10 qualifiés iront ensuite défié les 20 clubs de L1. Au total, 15 places sont allouées aux professionnels, 17 pour les amateurs et les deux voies se rejoindront en 16es de finale.