Officiel - La FIFA recommande le report de toutes les rencontres internationales

Quelques heures après les annonces faites par de nombreux championnats européens et de nombreuses fédérations, la FIFA a communiqué sur les rencontres internationales prévues en mars et avril. L'instance a rappelé que "les matches des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en Asie et en Amérique du Sud ont d’ores et déjà été reportés à la suite de discussions entre la FIFA et les confédérations concernées."

Elle préconise également "que tous les matches internationaux initialement prévus en mars et avril soient reportés jusqu’à ce qu’ils puissent se dérouler dans un environnement sûr et sécurisé, tant pour les joueurs que pour le grand public" bien que "la décision finale à cet égard revient aux organisateurs des compétitions respectives ou aux associations membres concernées en cas de matches amicaux."