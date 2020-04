Officiel - La finale de la Ligue des Champions africaine reportée

Deux nouvelles compétitions sont reportées en raison du coronavirus. Samedi, la Confédération africaine a annoncé le report des finales de la Ligue des Champions de la CAF ainsi que de la Coupe de la confédération qui devaient se jouer respectivement à Douala (Cameroun) le 29 mai et Rabat (Maroc) le 24 mai.

"Les finales de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des champions 2019-2020 ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le nouveau calendrier sera communiqué en temps utile après consultation des différents acteurs" a expliqué la CAF.

Following the decision to postpone the semi-finals of the CAF Interclubs competitions, CAF today announces that the finals has been put on hold until further notice