Officiel - La franchise de David Beckham tient son premier entraîneur

Lundi soir, l'Inter Miami, franchise de MLS en partie détenue par David Beckham qui fera ses débuts en mars prochain, a annoncé le nom du premier entraîneur de son histoire et il s'agit de Diego Alonso. La franchise frappe fort puisque le technicien uruguayen de 44 ans jouit d'une grosse cote de popularité sur le continent. Par le passé, il a entraîné sur Penarol en Uruguay.

Surtout, il est le seul entraîneur de l'histoire à avoir remporté deux fois la Ligue des Champions de la CONCACAF avec deux équipes différentes. La première avec Pachuca en 2017 et la seconde avec un autre club Mexicain, Monterrey, en 2019. La durée de son contrat à la tête de l'Inter Miami n'a pas été précisée.

