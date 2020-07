Officiel - La jeune pépite de Liverpool Harvey Elliott passe pro

Arrivé l'été dernier à Fulham, Harvey Elliott (17 ans) vient de parapher son premier contrat professionnel avec Liverpool. Le jeune milieu offensif anglais, apparu à 8 reprises toutes compétitions confondues et considéré comme l'un des plus gros espoirs des Three Lions, a paraphé un bail longue durée, qui n'a pas été précisée. "C'est une magnifique nouvelle pour nous. Harvey est un talent si prometteur" a déclaré Jürgen Klopp.

