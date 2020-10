Officiel - La Juve met la main sur Federico Chiesa

Le départ de Douglas Costa laisse de la place pour Federico Chiesa ! La Juventus Turin vient d'annoncer l'arrivée, en prêt, de Federico Chiesa (22 ans) en provenance de la Fiorentina ! Le montant du transfert est astronomique puisque l'obligation d'achat est fixée à 50 millions d'euros.

Federico Chiesa is a new Juventus player. Official and signed. €50m to Fiorentina [loan with buy option]. ⚪️⚫️ #DeadlineDay