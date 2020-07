Officiel - La Juventus présente son nouveau maillot domicile !

La Juventus et Adidas viennent de dévoiler le design du maillot domicile de la Juve pour la saison 2020/21.

Adidas vient de présenter, ce jeudi, le prochain maillot domicile de la Juventus Turin pour la saison 2020-2021. Evidemment, la tunique est à dominante blanche et noire pour respecter les traditions de la Vieille Dame mais les bandes sont de retour. En effet, contrairement à cette saison, où le kit était divisé en deux parties noire et blanche avec une fine bande rose, les Turinois adopteront un design plus sobre.

Toutefois, la marque aux trois bandes a apporté "une touche moderne inspirée par l'art contemporain" comme expliqué dans le communiqué de presse. "Le maillot puise donc son inspiration dans l'unité que l'on retrouve à fois dans l'art et le football (et la manière dont les deux célèbrent la créativité et l'identité) afin de réinventer les bandes classiques sous la forme de coups de pinceau, qui en décorent le devant et les manches".

La Juve, qui vient de remporter son 9ème titre de champion d'Italie consécutif, aura une troisième couleur sur sa tunique : la couleur or. Adidas, le sponsor Jeep, les trois bandes ainsi que le logo de la Juventus sont dorés avec un liseré noir.