Officiel - La Juventus Turin annonce le départ de Blaise Matuidi !

La Juventus Turin annonce le départ du milieu de terrain français, à qui il restait un an de contrat, d'un consentement mutuel.

C'est le premier coup de balai d'Andrea Pirlo. Nommé en fin de semaine dernière à la succession de Maurizio Sarri, le nouvel entraîneur de la Juventus Turin n'a pas tardé à faire connaître ses plans pour le futur à ses dirigeants et, comme on le savait depuis quelques jours, Blaise Matuidi n'en fait pas partie. Conséquence directe, les Bianconeri annoncent ce mercredi le départ du milieu de terrain français (33 ans).

"Après trois saisons, cinq titres remportés (3 championnats, 1 coupe d'Italie et 1 supercoupe d'Italie), Blaise Matuidi et la Juventus se disent au revoir", écrit le club turinois, qui se souviendra "d'un joueur très apprécié des supporters, pour sa détermination, son entêtement et sa capacité à ne jamais abandonner". "Pour toutes ces caractéristiques et pour son investissement avec nous, nous le remercions du fond du cœur et nous lui souhaitons bonne chance dans le futur. Merci Blaise !"

Un avenir en MLS ?

Dans leur communiqué, les champions d'Italie parlent d'une "résiliation consensuelle du contrat" qui les liait avec l'ancien stéphanois jusqu'en juin 2021. Après trois saisons dans le Piémont, ce dernier se sentait peut-être lui aussi arrivé à la fin d'un cycle et n'a pas attendu l'arrivée de Pirlo pour imaginer un départ. D'après la presse italienne, il s'est déjà mis d'accord avec la franchise de Major League Soccer (MLS) de l'Inter Miami, dirigée par son ancien coéquipier au PSG David Beckham.