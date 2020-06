Officiel - La League One met fin à sa saison 2019/2020

Les clubs de League One (3ème division anglaise) viennent de voter "à une écrasante majorité" pour mettre fin à la saison 2019-2020 ! Alors que la Premier League va reprendre dans une semaine, le classement de la D3 a été acté et Coventry City a été désigné champion. Le club britannique sera promu en Championship avec son dauphin, Roterham United. Wycombe Wanderers, Oxford United, Portsmouth et Fleetwood Town disputeront, quant à eux, les play-offs pour monter.

League One clubs have voted to formally end the 2019-20 season. — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) June 9, 2020