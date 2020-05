Officiel - La LFP dévoile le classement final de la saison 2019-2020

Réuni ce matin, le Bureau de la Ligue de Football Professionnel a tranché : la saison en cours ne reprendra pas. Le PSG est officiellement sacré Champion de France. L'OM et le Stade Rennais iront en Ligue des Champions.

Le Conseil d'Administration de la Ligue de Football Professionnel a rendu son verdict. Après discussions, sûrement animées, l'instance a opté pour un principe de deux montées et deux descentes, les barrages, eux, n'auront pas lieu. Concernant les classements, ils ont été établis selon un indice de performance et un critère du ratio « nombre de points/matches joués » à l'issue de la 28ème journée, soit la même règle que celle adoptée par la Fédération Française de Football.

Conséquences : Paris est sacré Champion en Ligue 1, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais sont en Ligue des Champions, tandis que Lille est qualifié en Ligue Europa. Nice et Reims le sont également, pour le moment tout du moins, en attendant une décision sur les finales de la Coupe de France et de Coupe de la Ligue. Les deux affiches, opposant le PSG à l'ASSE et le PSG à l'OL, ne peuvent pas se jouer pour le moment mais la LFP envisage peut-être de les disputer à huis clos si le gouvernement l'autorise. Dans le bas de tableau, le Nîmes Olympique est donc maintenu sans passer par les barrages, alors que l'Amiens SC et le Toulouse FC sont relégués en Ligue 2.

En Ligue 2, justement, le titre revient au FC Lorient. Les Merlus seront accompagnés dans l'élite par le Racing Club de Lens. Concernant les descentes et les montées avec le National, c'est l'Assemblée Générale de l'instance, prévue le 20 mai, qui se prononcera comme l'a indiqué Didier Quillot, le directeur général exécutif de la LFP. À l'issue de ladite assemblée, tout devra être bouclé et entériné, avant d'envoyer le dossier complet à l'UEFA au maximum cinq jours plus tard, soit avant le 25.