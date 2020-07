Officiel - La LFP valide les cinq changements pour la saison 2020-2021

Réuni ce vendredi matin, le conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé d'autoriser le recours à cinq changements de joueurs en cours de match pour la saison 2020-2021. Cette décision concerne la Ligue 1 et la Ligue 2. Par ailleurs, une formation de l'élite pourra inscrire jusqu'à vingt joueurs au maximum sur la feuille de match. Pour le deuxième échelon national, seuls dix-huit joueurs seront autorisés.

LE COMMUNIQUÉ DE LA LFP

"Réuni ce 31 juillet 2020, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé de convoquer une Assemblée Générale élective le 10 septembre 2020 en application des statuts de la LFP et conformément au protocole d’accord entre les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Par ailleurs, à la suite d’une consultation des clubs et en vertu des dispositions de la circulaire IFAB n°20 permettant un aménagement de la Loi du jeu n°3, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé d’adopter les règles suivantes pour la saison 2020/2021 : - Cinq remplacements autorisés durant la rencontre et 20 joueurs inscrits au maximum sur la feuille de match en Ligue 1 Uber Eats. - Cinq remplacements autorisés durant la rencontre et 18 joueurs inscrits au maximum sur la feuille de match en Ligue 2 BKT".