Officiel - La Liga autorise la reprise des entraînements

C'était attendu, c'est désormais acté : ce lundi, la Liga a confirmé que les entraînements des équipes pros reprendraient bel et bien cette semaine et que le championnat, qui devrait reprendre au mois de juin, se terminerait cet été. "Les équipes vont reprendre l'entraînement cette semaine après approbation du protocole par le ministère de la santé", écrit l'institution dans son communiqué. Cette semaine sera consacrée aux tests de dépistages Covid-19 et aux tests physiques individuels. Les joueurs reprendront de manière isolée dans un premier temps.

"La reprise est un signal de plus en faveur d'un retour à la normalité. La santé sera primordiale. C'est la raison pour laquelle nous avons un protocole intégral pour sauvegarder la santé de ceux qui travaillent. Rejouer, c'est gagner !", a pour sa part indiqué Javier Tebas, le président de la Ligue Espagnole.