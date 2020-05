Officiel - La Liga espagnole annonce sa date de reprise !

Dans un communiqué relayé par AS, le Conseil Supérieur des Sports espagnol a confirmé la prochaine reprise de la Liga. Le championnat espagnol reprendra ses droits à partir du jeudi 11 juin avec comme affiche "inaugurale" un derby de Séville opposant, au Ramon Sanchez Pizjuan, le FC Séville au Betis.

"La Fédération espagnole et LaLiga ont trouvé un accord sur le déroulement des onze journées qu’il reste à jouer pour la fin de la saison de LaLiga. La reprise de la compétition se tiendra lors du week-end du 13 et 14 juin. Le premier match aura lieu le jeudi 11 entre Séville et le Betis", explique le communiqué.