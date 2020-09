Officiel - La Liga reprendra le 12 septembre !

Ce lundi, la Fédération Espagnole de football a dévoilé le calendrier pour la saison 2020-2021 de Liga. Tout comme la Premier League, le championnat espagnol reprendra ses droits le samedi 12 septembre. Les affiches au programme de cette première journée ont été dévoilées. Il y aura notamment le match qui opposera le FC Valence et Levante pour le derby valencien ou encore un alléchant Atlético de Madrid-Séville. A noter que les plus grands clubs qui ont terminé leur saison 2019-2020 tardivement (le Real Madrid, le Barça, Séville et l'Atlético Madrid) reprendront plus tard. La date de fin de saison est fixée au week-end 23 mai 2021.

⚠️ #SorteoCalendario | ¡Así queda el arranque del próximo Campeonato Nacional de Liga en Primera División! pic.twitter.com/f3kL9stGN8 — RFEF (@rfef) August 31, 2020