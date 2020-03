Officiel - La Liga suspendue à son tour !

En raison de la propagation de l'épidémie du coronavirus, la Liga a décidé, ce jeudi midi, de suspendre le championnat espagnol pour les deux prochaines journées.

Après la Serie A, arrêtée pour l'instant jusqu'au 3 avril, et en attendant peut-être d'autres pays européens, la Liga vient à son tour de fermer temporairement ses portes. En raison de la propagation du coronavirus, et suite à la mise en quarantaine du Real Madrid, la Ligue Espagnole de Football a décidé de suspendre la Liga, ainsi que la deuxième division, pour au moins les deux prochaines journées (la 28ème journée du 13 au 15 mars et la 29ème journée du 20 au 22 mars)..

"Vu les circonstances de ce matin, en rapport avec la mise en quarantaine décidée par le Real Madrid, et face aux possibles cas positifs chez d’autres joueurs, dans d’autres clubs, La Liga considère que les circonstances ont été établies pour la mise en place de la phase suivante du protocole contre le COVI-19. En conséquence, et en accord avec les mesures prévues par le décret Royal 664/1997 du 12 mai, la suspension pour au moins les deux prochaines journées (de championnat) est actée. Cette décision sera réévaluée après la fin de la mise en quarantaine appliquée dans certains clubs", explique la Liga dans son communiqué.