Officiel - La Ligue 1 et la Ligue 2 suspendues !

Suite à une réunion exceptionnelle, la Ligue de Football Professionnel a annoncé ce vendredi matin l'arrêt des championnats de France de Ligue 1 et Ligue 2.

Comme cela était pressenti suite à l'annonce jeudi soir d'une réunion exceptionnelle prévue ce vendredi matin par la LFP, les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 sont officiellement suspendus jusqu'à nouvel ordre. Cette décision intervient trois jours après l'annonce d'un huis-clos jusqu'au 15 avril. Face à la propagation du coronavirus et au lendemain de l'allocution du Président de la république, la LFP a ainsi décidé de prendre des mesures plus radicales et de proclamer l'arrêt des compétitions. Après l'Espagne et l'Italie, et en attendant les probables reports de la Premier League en Angleterre et de la Bundesliga en Allemagne, la Ligue 1 est le troisième grand championnat européen à être suspendu. Vendredi soir, la Fédération Française de Football avait déjà annoncé la suspension de l'ensemble de ses compétitions.

"Suite aux annonces du Président de la République afin de répondre à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité ce vendredi 13 mars de suspendre immédiatement les championnats de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre. Comme l’a souligné hier le Président de la République, il faut placer l’intérêt collectif au-dessus de tout. L’urgence est aujourd’hui de freiner l’épidémie, de protéger les plus vulnérables, et d’éviter les déplacements. A l’issue de la réunion programmée par l’UEFA le 17 mars prochain, le Conseil d’Administration de la LFP se réunira" peut-on lire dans le communiqué publié par la LFP.