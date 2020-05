Officiel - La mise au point de l'OM concernant l'offre faite à André Villas-Boas !

L'Olympique de Marseille est sorti du silence, via un communiqué de presse, pour "rétablir la réalité des faits" concernant sa proposition de prolongation à André Villas-Boas.

Rien ne va plus à Marseille ! Alors que l'OM retrouve la Ligue des Champions grâce à une deuxième place arrachée en Ligue 1, les Phocéens sont dans un chaos total en interne. En effet, Andoni Zubizarreta a décidé de claquer la porte, d'un commun accord avec le président Eyraud, et André Villas-Boas menace, lui aussi, de partir. Toutefois, l'OM, qui a réussi une excellente saison avec le Portugais, souhaite le conserver et lui a même proposé une prolongation de contrat.

Ces dernières heures, on a également appris que AVB avait recalé cette offre, et qu'une seconde offre devait prochainement arriver sur son bureau. C'est là que l'OM a décidé de sortir du silence, pour dévoiler sa version des faits. "Lundi 18 en fin de journée, le club a fait parvenir à André Villas-Boas une proposition de prolongation de contrat de 2 ans (saisons 2021/22 et 2022/23) + 1 année en option (2023/24), si l’OM est qualifié en Champions League cette année-là".

L'OM assure, dans la foulée, que cette offre est une chose rare à l'OM puisque Villas-Boas ne serait que le troisième entraîneur à bénéficier d'un engagement contractuel de 4 ans ou plus après Didier Deschamps et Rudi Garcia (qui a quitté son poste un an avant la fin de son mandat). Pour les dirigeants de l'OM, cela représente un geste fort : "Cela démontre enfin toute la confiance du club dans les qualités de technicien d'André Villas-Boas avec lequel l'Olympique de Marseille souhaite écrire une page décisive de son histoire moderne". Reste maintenant à savoir si le Portugais va poursuivre l'aventure...

Le communiqué de l'OM

"Dès la semaine dernière, le President de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a évoqué avec André Villas-Boas sa volonté de lui proposer une prolongation de contrat. Dans le week-end, Frank McCourt a confirmé à André Villas-Boas être en ligne avec Jacques-Henri Eyraud et souhaiter qu’ils travaillent tous les deux aux modalités de cette prolongation.

Lundi 18 en fin de journée, le club a fait parvenir à André Villas-Boas une proposition de prolongation de contrat de 2 ans (saisons 2021/22 et 2022/23) + 1 année en option (2023/24), si l’OM est qualifié en Champions League cette année-là.

Depuis 20 ans l'Olympique de Marseille est un club qui a souffert d'une instabilité chronique. 24 mandats d’entraîneurs (certains entraîneurs ont eu plusieurs mandats à des périodes différentes) ont été délivrés par l’OM sur cette période.

Depuis 20 ans, seuls 3 entraîneurs ont bénéficié d’un engagement contractuel de 4 ans ou plus : Didier Deschamps, Rudi Garcia et aujourd'hui André Villas-Boas avec cette proposition.

Cela démontre tout d'abord la volonté du club de créer les conditions d’une stabilité sans laquelle rien de solide ne peut être construit sur le long terme dans le football et notamment à l'Olympique de Marseille.

Cela démontre ensuite la détermination du club à investir quand il le juge nécessaire dans les conditions de la réussite sportive.

Cela démontre enfin toute la confiance du club dans les qualités de technicien d'André Villas-Boas avec lequel l'Olympique de Marseille souhaite écrire une page décisive de son histoire moderne."