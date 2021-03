Officiel - La mise en demeure contre les groupes de supporters de l'OM annulée

Après les tristes incidents survenus fin janvier à la Commanderie, l'Olympique de Marseille, via son ex-président Jacques-Henri Eyraud, avait adressé des mises en demeure à plusieurs de ses groupes de supporters. Hier, à l'occasion d'une réunion avec lesdits groupes, Frank McCourt s'était engagé à régler cette histoire. C'est désormais chose faite : dans un communiqué officiel, le propriétaire américain de la formation phocéenne a annulé ces mises en demeure.

LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL DE FRANK McCOURT

"Après avoir échangé avec toutes les associations de supporters (CAOM - DODGERS - FANATICS - HANDIFAN CLUB - MARSEILLE TROP PUISSANT - COMMANDO ULTRAS et SOUTH WINNERS), je tiens à les remercier chaleureusement de leur accueil et de la qualité des échanges. Tous les sujets ont pu être abordés avec franchise et dans un esprit très constructif.

Chacun d’entre eux m’a rappelé sa passion pour notre Club pour que nous construisions ensemble le futur de l’Olympique de Marseille.

Les événements du 30 janvier 2021 ont été unanimement condamnés. Nous sommes tous d’accord : aucun fait de violence ne doit plus jamais entacher l’histoire de l’Olympique de Marseille.

Fort de cette nouvelle dynamique, j’ai décidé de lever immédiatement toutes les mises en demeure adressées aux groupes de supporters.

Il appartient désormais au Président Pablo Longoria de définir un nouveau projet entre le Club et ses groupes de supporters avec pour mission de les rétablir comme un pilier de la réussite de l’Olympique de Marseille".