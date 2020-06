Officiel - La MLS reprend en juillet... à Disney !

Comme bon nombres de championnat, la Major League Soccer a été suspendue à compter du début du mois de mars après seulement deux journées disputées. Les équipes américaines vont toutefois faire leur retour très rapidement, puisque la reprise a été fixée le 8 juillet prochain. Toutefois, ce n'est pas le championnat qui reprendra, mais plutôt un tournoi qui sera lancé.

En effet, du 8 juillet au 11 août, les 26 équipes de la MLS vont se retrouver à Orlando, en Floride, et plus précisément au Walt Disney World Resort pour un tournoi. 54 matchs sont programmés et le vainqueur de la compétition décrochera son billet pour la LDC CONCACAF 2021. À noter également que les matchs de poules compteront pour la saison régulière, qui reprendra plus tard.

It’s good to be back. ⚽



Our 2020 season kicks off again with all 26 clubs in the #MLSisBack Tournament, starting July 8 from @ESPNWWOS at @WaltDisneyWorld.