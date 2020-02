Officiel - La P.League fait machine arrière et rallonge la durée du mercato estival

L'idée "novatrice" de la Premier League n'aura duré que deux ans. En 2018 et 2019, l'Angleterre avait décidé d'écourter le marché estival afin de le clôturer la veille de la première journée de championnat, soit début août. Mais finalement, cette mesure a été jetée à la poubelle ce jeudi, étant donné qu'aucun autre grand championnat n'avait suivi cette réforme (exceptée l'Italie en 2018).

En effet, la Premier League vient d'annoncer que le prochain mercato estival se clôturera le 1er septembre prochain, à 17h00 heure locale (18h00 en France). Ainsi, les clubs britanniques auront quinze jours de plus environ pour faire leurs emplettes sur le marché européen.

