Officiel - La Premier League a fixé les dates de son mercato estival

Ce mercredi, la Premier League a officialisé les dates de son prochain mercato d'été. Celui-ci débutera le 27 juillet, au lendemain de la dernière journée de championnat, et prendra fin le 5 octobre. Les clubs anglais pourront ainsi vendre et recruter des joueurs sur une période de 10 semaines.

Une deuxième fenêtre sera ouverte du 5 au 16 octobre mais ne concernera que les échanges entre clubs anglais. Rappelons que cette date de fin correspond au souhait de l'UEFA qui avait demandé "une date de clôture du prochain mercato d'été harmonisée" pour l'ensemble des fédérations européennes.

Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window



The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October



