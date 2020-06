Officiel - La Premier League autorise cinq changements

La reprise de la Premier League va engendrer un enchaînement considérable de matchs en très peu de temps, pour rattraper le retard causé par la suspension du championnat en mars dernier. Afin de tenter de ménager les joueurs, en mai dernier, la FIFA a autorisé les clubs à procéder jusqu'à cinq changements au lieu des trois habituels (jusqu'en décembre 2020). Et à l'image de la Bundesliga, la Premier League vient d'annoncer que les clubs anglais pourront également avoir recours à cette nouvelle règle.

Pour précision, ces 5 changements doivent être effectués durant les trois arrêts de jeu habituellement prévus. De plus, le nombre de remplaçants autorisés sur la feuille de match passera de sept à neuf inscrits. La Premier League reprendra ses droits à huis clos, le 17 juin prochain.

For the remainder of the 2019/20 season, Premier League clubs will now be able to make 5️⃣ substitutes instead of 3️⃣



The maximum number of substitute players on the bench has been increased from 7️⃣ to 9️⃣



