Officiel - La Premier League autorise les entraînements collectifs dès demain

Alors que le "project restart" suscite de nombreuses préoccupations en Angleterre, au point de retarder la reprise, les dirigeants de la Premier League viennent de franchir un nouveau pas en votant pour le retour des entraînements collectifs à partir de demain. "La première étape du protocole de retour à l'entraînement permet aux équipes de s'entraîner tout en maintenant une distanciation physique. La formation au contact n'est pas encore autorisée" précise le communiqué officiel.

Un accord unanime entre les 20 formations du championnat a été convenu "en concertation avec les joueurs, les managers, les médecins des clubs de Premier League, les experts indépendants et le gouvernement". A l'image de la reprise en Allemagne, les joueurs devront respecter des "protocoles médicaux stricts de la plus haute qualité" afin que "tout le monde retourne à l’entraînement dans l'environnement le plus sûr possible". La Premier League tient également à rappeler que "la santé et le bien-être de tous les participants sont la priorité".

Premier League Shareholders today voted unanimously to return to small group training from Tuesday afternoon – the first step towards restarting the Premier League, when safe to do so



