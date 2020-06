Officiel - La Premier League dévoile le calendrier de la reprise

On connaît le calendrier des trois prochaines journées de Premier League. Le championnat anglais doit être relancé dans un peu moins de deux semaines désormais.

Trois mois après l'arrêt de la Premier League et à douze jours de la reprise, avec les matchs en retard de la 28e journée entre Aston Villa et Sheffield Utd, puis entre Manchester City et Arsenal, on connaît le calendrier des trois journées suivantes, la 30e, la 31e et la 32e.

Dès le vendredi 19 juin, on aura droit à un choc entre le Tottenham de José Mourinho et Manchester United, l'ancien club du Portugais, suivi deux jours plus tard du derby de Liverpool entre Everton et les Reds (dimanche 21 juin), qui pourrait déjà permettre aux hommes de Jürgen Klopp d'être sacrés champions d'Angleterre.

La semaine suivante, la 31e journée sera marquée par une affiche entre Chelsea et Manchester City (jeudi 25 juin). Et puis, en clôture de la 32e journée, Liverpool se déplacera sur la pelouse de son dauphin Manchester City (jeudi 2 juillet).

LE PROGRAMME DE LA 28E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mercredi 17 juin

19h : Aston Villa - Sheffield Utd

21h15 : Manchester City - Arsenal

LE PROGRAMME DE LA 30E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 19 juin

19h : Norwich - Southampton

21h15 : Tottenham - Manchester Utd

Samedi 20 juin

13h30 : Watford - Leicester

16h : Brighton - Arsenal

18h30 : West Ham - Wolverhampton

20h45 : Bournemouth - Crystal Palace

Dimanche 21 juin

15h : Newcastle - Sheffield Utd

17h15 : Aston Villa - Chelsea

20h : Everton - Liverpool

Lundi 22 juin

21h : Manchester City - Burnley

LE PROGRAMME DE LA 31E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mardi 23 juin

19h : Leicester - Brighton

21h15 : Tottenham - West Ham

Mercredi 24 juin

19h : Manchester Utd - Sheffield Utd

19h : Newcastle - Aston Villa

19h : Norwich - Everton

19h : Wolverhampton - Bournemouth

21h15 : Liverpool - Crystal Palace

Jeudi 25 juin

19h : Burnley - Watford

19h : Southampton - Arsenal

21h15 : Chelsea - Manchester City

LE PROGRAMME DE LA 32E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 27 juin

13h30 : Aston Villa - Wolverhampton

Dimanche 28 juin

17h30 : Watford - Southampton

Lundi 29 juin

21h : Crystal Palace - Burnley

Mardi 30 juin

21h15 : Brighton - Manchester Utd

Mercredi 1er juillet

19h : Bournemouth - Newcastle

19h : Arsenal - Norwich

19h : Everton - Leicester

21h15 : West Ham - Chelsea

Jeudi 2 juillet