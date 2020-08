Officiel - La Premier League reprendra le 12 septembre !

Le championnat anglais reprendra ses droits le samedi 12 septembre ! Ce jeudi matin, la Premier League a dévoilé son calendrier pour la saison 2020-2021. Au programme de la première journée, samedi après-midi le Leeds de Marcelo Bielsa (vainqueur de la Championship) se mesurera au grand Liverpool (champion de Premier League). Dans le même temps, Fulham, également promu, recevra Arsenal et Everton se déplacera sur la pelouse de Tottenham. Deux jours plus tard, Brighton affrontera Chelsea et Sheffield jouera face à Wolverhampton. Les rencontres entre Burnley et Manchester United, ainsi que Manchester City face à Aston Villa sont reportées puisque les deux équipes mancuniennes ont terminé leurs parcours européen il y a moins d'une semaine.

LE PROGRAMME DE LA 1ERE JOURNEE DE PL

samedi 12 septembre

16h : Crystal Palace - Southampton

16h : Fulham - Arsenal

16h : Liverpool - Leeds United

16h : Tottenham - Everton

16h : West Bromwich - Leicester

16h : West Ham - Newcastle

lundi 14 septembre

21h : Brighton - Chelsea

21h : Sheffield - Wolverhampton

Les 2 matchs reportés