Officiel - La Premier League suspend ses championnats professionnels !

Après la LFP et l'UEFA plus tôt ce matin, la Premier League a décidé de suspendre ses championnats professionnels jusqu'au 4 avril prochain ! La décision a été prise ce vendredi matin à l'unanimité suite à une réunion exceptionnelle. Les matchs amicaux de l'Angleterre face au Danemark et l'Italie prévus ce mois-ci sont également reportés. Parmi les cinq grands championnats européens, seule l'Allemagne n'a pas encore suspendu ses championnats.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England



Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR — Premier League (@premierleague) March 13, 2020