Officiel - La Premier League suspendue jusqu'à nouvel ordre

Initialement suspendue jusqu'au 30 avril, en raison de l'épidémie du coronavirus, la Premier League vient de repousser la date de son retour à la compétition. Au terme d'une réunion des 20 clubs ce vendredi, il a été décidé que le championnat anglais "ne reprendra pas début mai" et que les matchs recommenceront seulement lorsque la situation sanitaire sera "sûre et appropriée".

"L'objectif commun reste de terminer tous les championnats nationaux et les matchs de Coupe qui restent à jouer, pour nous permettre de maintenir l'intégrité de toutes les compétitions", précise par ailleurs la Premier League dans son communiqué. Concernant les salaires, les clubs "ont décidé à l'unanimité de consulter leurs joueurs" pour une baisse de 30% de leurs revenus annuels.

The Premier League’s overriding priority is to aid the health and wellbeing of the nation and our communities. The 2019/20 season will only return when it is safe and appropriate to do so.



