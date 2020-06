Officiel - Lallana prolonge avec Liverpool jusqu'à la fin de saison

Initialement sous contrat jusqu’à fin juin, Adam Lallana a prolongé son bail d'un mois supplémentaire afin de pouvoir terminer la saison avec Liverpool. A 32 ans, l'international anglais (34 sélections) a pris part à 15 rencontres de Premier League et a inscrit 1 but. Dans un communiqué officiel, le club annonce qu'il "a signé un contrat de courte durée qui lui permettra de terminer la saison 2019/2020 avec le club. Le milieu de terrain restera chez les Reds jusqu'à fin juillet pour poursuivre la campagne en cours en tant que membre de l'effectif de Jürgen Klopp".

De quoi ravir son entraîneur qui devrait bien compter sur lui avec l'enchaînement intensif des matchs à venir. "Je suis tellement content qu'il soit avec nous pour terminer le travail cette saison et avoir les adieux qu'il mérite tant" a déclaré le technicien allemand.

