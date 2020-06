Officiel - Layvin Kurzawa prolonge au PSG !

C'est acté : Layvin Kurzawa prolonge au PSG ! Le latéral gauche français vient de signer un nouveau contrat jusqu'en 2024 avec le club de la capitale.

Layvin Kurzawa (27 ans) reste et s'inscrit dans la très longue durée avec le PSG ! À l'inverse de Thiago Silva, Thomas Meunier ou encore Eric Maxim Choupo-Moting, le latéral gauche parisien a eu l'opportunité de poursuivre l'aventure avec le club de la capitale et il l'a saisi. En effet, contre toute attente, l'ancien Monégasque, arrivé au club en 2015 contre 25 millions d'euros, vient de prolonger son contrat, qui arrivait à son terme le 30 juin, de quatre saisons supplémentaires (2024).

Annoncé très proche d'Arsenal ou de l'Inter Milan l'hiver dernier, le natif de Fréjus profite finalement de la crise économie actuelle liée au coronavirus pour rempiler à Paris. En effet, au lieu de débourser une vingtaine de millions d'euros pour une doublure à Juan Bernat -on parlait notamment d'Alex Telles-, le PSG a préféré continuer avec Layvin Kurzawa, quitte à consentir à une forte augmentation de son salaire !

Malgré cette très grosse augmentation, le latéral de l'équipe de France percevra 3 millions d'euros net par an, ce qui fait toujours de lui l'un des plus petits salaires de l'effectif parisien. Apparu à 23 reprises cette saison, Kurzawa a montré de belles choses cette année pour arracher ce nouveau contrat et sera donc pleinement concerné pour la reprise de la saison.