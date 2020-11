Officiel - Le 8e tour et les 32es de finale reportés

Initialement prévus en décembre (le 13) et en janvier 2021 (les 2 et 3), le 8ème tour (entrée en lice des clubs de Ligue 2) et les 32èmes (entrée en lice des formations de Ligue 1) de finale de Coupe de France ont été reportés pour cause de suspension des compétitions, a annoncé ce mardi après-midi dans un communiqué la Fédération Française de Football.

Les compétitions de niveau amateur étant toutes suspendues depuis la fin du mois d'octobre en raison de la situation sanitaire, les tours précédents n'auront pas pu se tenir avant ceux prévus pour mi-décembre et début janvier. "La FFF travaille avec les ligues régionales pour la reprogrammation en janvier du 6e et du 7e tour", précise la 3F, qui se penchera sur la reprogrammation du 8ème tour et des 32èmes de finale ultérieurement, en accord avec la LFP.