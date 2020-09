Officiel - Le Barça annonce le départ de Luis Suarez à l'Atlético Madrid !

Une page se tourne au FC Barcelone. En effet, le club catalan vient d'annoncer, ce soir, le départ de Luis Suarez (33 ans). L'attaquant uruguayen, qui a inscrit 198 buts en six saisons chez les Blaugrana, va rebondir à l'Atlético Madrid puisque les deux clubs ont trouvé un accord pour un transfert. Les Barcelonais récupèrent six millions d'euros sous forme de différents bonus pour El Pistolero, initialement en fin de contrat en 2021. Suarez tiendra une conférence de presse pour faire ses adieux ce jeudi à 12h30.

Thank you, @LuisSuarez9, for the last six years!



👋 His farewell press conference will be held at 12:30pm CEST on Thursday at Camp Nou.



📺 Watch LIVE on Barça TV+ https://t.co/aPaPrC5WWA