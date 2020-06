Officiel - Le Barça blinde sa pépite Nils Mortimer

Par l'entremise d'un communiqué officiel, le FC Barcelone a annoncé la signature du premier contrat pro de Nils Mortimer. Âgé de 19 ans, l'ailier gauche, rapide et technique, évolue sous le maillot des Blaugrana depuis ses 12 ans et est considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du club catalan. Il s'est engagé pour trois ans, soit jusqu'au 30 juin 2023. Deux années supplémentaires sont en option et sa clause libératoire a été fixée à 50 millions d'euros. Elle grimpera automatiquement à 100 millions s'il monte en équipe première.

❗️ [ÚLTIMA HORA] Acord per a la renovació de Nils Mortimer fins el 2023 / ❗️ Acuerdo para la renovación de Nils Mortimer hasta el 2023 / ❗️Agreement for Nils Mortimer’s renewal#ForçaBarçaB🔵🔴 pic.twitter.com/QRhflycOxC — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) June 22, 2020