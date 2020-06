Officiel - Le Barça envoie Arthur à la Juve !

On tient là le premier gros transfert de l'été 2020. En effet, le Barça vient d'annoncer le transfert d'Arthur Melo à la Juventus. Miralem Pjanic devrait faire le chemin inverse dans les prohcaines heures.

Voilà la fin du feuilleton. Depuis plusieurs semaines maintenant, un incroyable échange Arthur Melo / Miralem Pjanic alimente l'actualité du mercato en Europe. Les deux milieux de terrain, respectivement sous contrat avec le FC Barcelone et la Juventus Turin, viennent d'être échangés contre des sommes astronomiques !

Ainsi, Arthur (23 ans) vient de s'engager avec la Juventus contre un chèque de 72 millions d'euros (+10 de bonus) comme l'a fait savoir le Barça dans un communiqué. Pour le moment, le deal concernant Pjanic n'a pas encore été officialisé. Ce n'est qu'une question de minutes. À noter que les deux deals ne seront effectifs qu'au mois d'août prochain.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo