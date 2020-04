Officiel - Le Barça nomme de nouveaux dirigeants et dépose une plainte contre Emili Rousaud

Suite aux démissions de six membres de la direction, dont l'ex-vice-président Emili Rousaud, la semaine dernière, le FC Barcelone a annoncé hier soir les nominations par le conseil d'administration du club de Jordi Moix (vice-président économique), Pau Vilanova (vice-président institutionnel), Oriol Tomas (vice-président de la zone commerciale), Marta Plana (secrétaire du CA), David Bellver (trésorier), Javier Bordas (responsable de l'équipe première de football) et Xavier Vilajoana (Barça B, jeunes et féminines).

Le club culé a par ailleurs précisé qu'une "action pénale" sera menée contre Emili Rousaud, qui avait suggéré dans une interview donnée la semaine dernière que l'affaire du Barçagate avait donné lieu à de la corruption. "Le conseil d'administration nie catégoriquement toute action qui pourrait être qualifiée de corruption et, par conséquent, a déposé plainte", lit-on dans un communiqué publié lundi.