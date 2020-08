Officiel - Le Barça résilie le contrat d'Eric Abidal !

Via un communiqué de presse, le FC Barcelone et Eric Abidal viennent d'annoncer la résiliation du contrat liant les deux parties. Après Quique Setién hier, Josep Maria Bartomeu continue sa purge de l'organigramme catalan avec le secrétaire technique.

"Le Club exprime publiquement sa gratitude à Éric Abidal pour le professionnalisme, l'engagement, le dévouement et le traitement positif et proche dont il a toujours fait preuve envers tous les domaines qui composent la famille Barça, et lui souhaite bonne chance et succès dans le futur." est-il écrit.