Officiel - Le Barça se sépare d'Ernesto Valverde et annonce Quique Setién

Le FC Barcelone a officialisé, ce lundi soir, l'éviction d'Ernesto Valverde (55 ans), entraîneur des Blaugrana depuis l'été 2017. Le Champion d'Espagne en titre, dans le même temps, a annoncé la nomination de Quique Setién (61 ans).

C'était attendu depuis la fin de la matinée, c'est désormais acté : Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions d'entraîneur du Barça, ce lundi tard dans la soirée. Arrivé à la tête des Blaugrana le 29 mai 2017, le technicien espagnol, qui a dirigé son dernier entraînement ce matin après avoir rencontré le président Josep Maria Bartomeu, paie notamment les mauvais résultats récents de l'équipe catalane.

Pour le remplacer, les dirigeants du Barça ont opté pour Quique Setién, connu et reconnu pour sa philosophie de jeu offensive inspirée de celle de Johan Cruyff, qui a signé un contrat de deux ans et demi aux abords du Camp Nou, soit jusqu'au 30 juin 2022. L'Espagnol, qui a été préféré à d'autres noms plus réputés, était libre de tout engagement depuis son départ des Verdiblancos du Betis Séville, en mai dernier.

Acord entre el FC Barcelona i Ernesto Valverde per la finalització del seu contracte com entrenador del primer equip.

