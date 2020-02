Officiel - Le Barça sort du silence et tente d'éteindre les rumeurs

Ces dernières heures, le Barça est de nouveau impliqué dans une affaire extra-sportive et peu glorieuse : Josep Bartomeu et la direction auraient engagé une agence de communication pour soigner leur image... et salir celle des autres comme Gerard Piqué, Lionel Messi, Pep Guardiola, Carles Puyol, Xavi sur Facebook et Twitter.

Sur son site officiel, Barcelone a tenu à démentir ces informations. "Le FC Barcelone nie de façon conséquente tout recours à des services liés à des messages publiés sur les réseaux sociaux ayant pour but de dénigrer n’importe quelle personne, institution ou organisation qui ait eu la moindre relation avec le club".