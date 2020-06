Officiel - Le Bayer Leverkusen prolonge Wendell

Wendell (26 ans) poursuit l'aventure au Bayer Leverkusen ! Le latéral gauche brésilien, annoncé par le passé au Paris Saint-Germain, allait entrer dans sa dernière année de contrat mais il a finalement prolongé son bail d'une saison, soit jusqu'en juin 2022. "Je me suis toujours senti chez moi ici, et ce depuis le début. Le club est devenu ma famille. Et je suis sûr que nous allons accomplir des tas de belles choses avec cette équipe", a-t-il déclaré. Cette saison, le Brésilien a participé à 27 matchs toutes compétitions confondues pour 3 passes décisives.