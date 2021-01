Officiel - Le Bayer Leverkusen s'offre une pépite du Celtic

Le Bayer Leverkusen travaille bien ces dernières années avec les jeunes. Après les réussites Edmond Tapsoba ou encore Moussa Diaby, les Allemands ont décidé de miser sur Jeremie Frimpong, jeune international U20 néerlandais. Pour l'arracher au Celtic Glasgow, le Bayer a misé 2 millions d'euros et lui a offert un contrat jusqu'au 30 juin 2025.

🚨 TRANSFER NEWS 🚨



Jeremie Frimpong joins the Werkself from @CelticFC on a 04-year deal! pic.twitter.com/Lt5Luy4QtV