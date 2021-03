Officiel - Le Bayern Munich blinde sa pépite Jamal Musiala

Révélation de cette saison 2020-2021 avec le Bayern Munich, Jamal Musiala (18 ans) prolonge l'aventure en Bavière. Le milieu de terrain offensif, arrivé chez les jeunes du club à l'été 2019, a signé son premier contrat professionnel aux abords de l'Allianz Arena. Le bail porte sur cinq saisons, jusqu'au 30 juin 2026, avec un salaire annuel de 5 M€.

Le natif de Stuttgart a déjà participé à 26 rencontres toutes compétitions confondues avec l'équipe première cette année (17 matches et 3 buts en Bundesliga) et est récemment devenu le plus jeune joueur de l'histoire du club à marquer en Ligue des Champions, face à la Lazio (1-4) lors des 8èmes de finale aller de la compétition.